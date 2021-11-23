/662706/تشكيل-الإسماعيلي-لمواجهة-المقاولون-العرب-البدوري-الممتاز

أعلن الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقالون العرب، في لقاء الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الإسماعيلي المباراة أمام المقاولون، وهو يبحث عن الفوز الاول له في بطولة الدوري، بعد الخسارة في الأربع مواجهات الماضية ليتذيل ترتيب الدوري الممتاز، بدون نقاط.

تشكيل الإسماعيلي امام المقاولون:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد عمار - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط: أحمد عيد - عماد حمدي - محمد عادل - أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب - شيلونجو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد مخلوف - محمد صادق - محمد نصر - عمر الوحش - محمد الشامي - أحمد مدبولي - محمود دونجا - مروان شوقي.

تاريخ مواجهات الفريقين

وخاض الفريقان ، 85 مباراة حيث فاز الإسماعيلي في 39 مواجهة وتعادل 28 وخسر 18، وله 102 هدفًا وعليه 69 هدفًا،وحقق كلين شيت في 37 لقاء.

الدورى العام

لعب 72 مباراة حيث فاز 31 تعادل 26 خسر 15 له 83 هدفًا عليه 59 هدفًا كلين شيت 30 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 19 تعادل 14 خسر 3 له 45 هدفًا عليه 19 هدفًا كلين شيت 19 مباراة.

ملعب المقاولون العرب فاز 12 تعادل 12 خسر 12 له 38 هدفًا عليه 40 هدفًا كلين شيت 11 مباراة.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 48 لاعبًا بدون لاعبى المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما ، أسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما ، أيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيونى 3 أهداف لكلا منهم ، حمدى نوح ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدى الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيرى ومحمود متولى وكريم بامبو هدفين لكلا منهم ، على أبو جريشة وأبو بكر غازى وحماده الرومى وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقى وطارق الصاوى ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزى جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسنى عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيى وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد على وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب وإيمانويل بناهينى ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا المقاولون العرب

كأس مصر

لعب 11 مباراة فاز 7 تعادل 2 خسر 2 له 16 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 7 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ”

الهدافين .. محمد صلاح أبو جريشة 3 أهداف – حسنى عبد ربه 3 أهداف – إسماعيل توتو هدفين – عماد سليمان هدفًا – حمدى نوح هدفًا – طارق الصاوى هدفًا – جون أوتاكا هدفًا – محمد بركات هدفًا – محمد حسيب هدفًا – كريم بامبو هدفًا – لاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا

كأس الكونفدرالية

لعب مباراتين، فاز 1 خسر 1، له 3 أهداف عليه 3 أهداف.