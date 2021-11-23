نادر نسيم: رئاسة مصر للكوميسا يُعزز من صادرات مصر في مختلف دول القارة السمراء

/662708/نادر-نسيم-رئاسة-مصر-للكوميسا-يعزز-من-صادرات-مصر-في-مختلف-دول-القارة-السمراء

ثمن النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، تسلم مصر الرئاسة الدورية لتجمع السوق المشتركة لشرق و جنوب إفريقيا "الكوميسا" اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن إطار فعاليات أعمال القمة الحادية والعشرين، يُعزز من صادرات مصر في مختلف الدول القارة السمراء.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب نادر نسيم بشأن استلام مصر رئاسة الكوميسا

رئاسة مصر لقمة الكوميسا

واوضح النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الاقتصادي سيشمل مزيدا من التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر والقارة الافريقية، وتعزيز التجارة البينية في ظل رئاسة مصر للكوميسا، فضلا عن رغبتها في نقل تجربتها التنموية وانجازاتها فى مختلف المجالات إلي مختلف الدول الإفريقية.

وأكد وكيل دينية الشيوخ، أن مصر استعادة دورها الريادي فى القارة والقيام بدور القائد لحل المشاكل التي تواجها، فضلا عن أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم أولة اهتماما كبيرا بالقارة السمراء بعد معاناة من الإهمال لسنوات.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الدولة المصرية ستعمل جاهدة مع الدول الأعضاء والأمانة العامة بتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وعلى رأسها مشروع القاهرة كيب تاون والذى يمر باغلب دول إقليم دول الكوميسا، متابعا: "كما ستسعى مصر الى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا كأحد المشاريع المطروحة والطموحة لتسهل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، كما ستعمل مصر على نقل خبراتها في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء لتشجيع كافة المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول الأعضاء بشان عجز الطاقة".