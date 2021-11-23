مرتضى منصور: لو حد طلع علينا مخالفة واحدة تعالوا حسبونا.. وقرارات مصيرية غداً

/662709/مرتضى-منصور-لو-حد-طلع-علينا-مخالفة-واحدة-تعالوا-حسبونا-وقرارات-مصيرية-غدا

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد حصوله على حكم بعودة مجلسه مره أخرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في تصريحات مصوره له: " أشكر جميع من أتخذوا قرار بعودتنا مرة أخرى، وأشكر كل من عمل بنادي الزمالك وحافظ عليه وعلى استقراره".

وأضاف: " لو حد طلع علينا مخالفة واحدة تعالوا حسبونا، نحن شرفاء وتحملنا ما فوق طاقتنا من أجل الزمالك وجماهيره العظيمة".

وأردف: " أتخذنا قرارات سأعلن عنها غداً في مؤتمر صحفي، والقرارات بخصوص ملف الكرة والعاملين بالنادي الذي وقع عليهم الظلم وتم فصلهم وغيرهم الذي تم مجاملتهم".

وأكمل: " أشكر جميع روؤساء الأندية العرب الذين وقفوا معي وقاموا بتقديم تهنئة على رجوعي، وعلى رأسهم سالم الشامسي، وأوجه شكر كبير لاعضاء الجمعية العمومية المحترمين بنادي الزمالك".

وشهدت الساعات الجارية على وصول بعض من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، للنادي وعلى رأسهم احمد مرتضى، لتسلم الإدارة بعد التسليم رسمي من وزير الشباب والرياضة أصرف صبحي.

ووصول أحمد جلال إبراهيم واللواء علاء مقلد والمهندس هاني زادة لعقد أول اجتماع بعد تسلمهم النادي من وزارة الشباب والرياضة، وعلى راسهم أحمد مرتضى.

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي «صور»

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك بدأ من اليوم.