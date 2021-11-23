السيسى: ندعو للمشاركة فى تنفيذ خطة مصر للنهوض بالكوميسا 

وقال الرئيس السيسى خلال رئاسته لقمة الكوميسا، اليوم الثلاثاء: "ندعو للمشاركة فى تنفيذ خطة مصر للنهوض بالكوميسا، بما ينعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية المنشودة".
وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، رئاسة الكوميسا، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الإفريقى من خلال المساهمة فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا فى العديد من المجالات الاقتصادية.
ويضم تجمع الكوميسا فى عضويته 21 دولة هى: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندى، وإريتريا، ومصر، وجيبوتى، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتينى (سوازيلاند)، ومالاوى، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوى، وزامبيا، وأوغندا، بحسب موقع منظمة الكوميسا.
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