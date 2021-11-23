متابعة استعدادات التأمين الطبى لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثرى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار الجولة التفقدية اليوم، للاطمئنان على خطة استعدادات التأمين الطبى لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثرى بمحافظة الأقصر، والتأمين الطبى لكافة الفعاليات والأنشطة الكبرى بالدولة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين فى هذا الحدث.

حيث شملت الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، إضافة إلى تفقد الأقسام الداخلية، وغرف الإقامة المجهزة، والأجنحة الفندقية، وكذلك تفقد وحدات الرعاية المركزة للكبار والأطفال، والطاقة الاستيعابية وباقى تجهيزات المستشفيات، إلى جانب التأكد من المخزون الاستراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ومراجعة أرصدة الدم ومشتقاته، استعدادًا التأمين الطبى للحدث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمشاركين فى هذا الحدث المهم على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، إمكانات وجاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لتأمين الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمشاركين بهذا الحدث المهم، ومؤكدًا جاهزيتها العالمية فى التأمين الطبى لهذا الحدث التاريخى الذى تشهده مصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى على أعلى مستوى من معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وكانت، هيئة الرعاية الصحية، أكدت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وجاهزيتها لاستقبال أى حالات مرضية ضمن خطتها للتأمين الطبى لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثرى بالمحافظة، لافتة إلى أنه تبلغ طاقتها الاستيعابية 644 أسرة داخلى، تشمل أسرة الرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكلوى والعمليات والتحضير والإفاقة، مشيرة إلى دعم تلك المستشفيات بفرق طبية إضافية فى التخصصات الحرجة، ومؤكدة توافر مخزون كاف واستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وأكياس الدم ومشتقاته بتلك المستشفيات، بالإضافة إلى تجهيز فرق الانتشار السريع بهدف التدخل وتقديم الدعم السريع فى حالة حدوث أى طارئ.

وأضافت الهيئة، أن خطة التأمين الطبى لفعاليات افتتاح طريق الكباش الأثرى بالأقصر، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، ومنها قطاع الطب الوقائى بالوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجميع المشاركين بالحدث من عدوى فيروس كورونا، وكذلك التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتحديد طرق الإبلاغ عن وقوع أى حالات مرضية أو التعامل مع أى طارئة حال حدوث أى حادث فردى أو جماعى، لافتة إلى أنه تم التدريب المشترك على هذه الخطة مع هيئة الإسعاف المصرية وعمل محاكاة للإخلاء الطبى فى حال أعداد الإصابات القليلة أو الكبيرة على المستشفيات المحددة للإخلاء، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية العاجلة للتعامل مع الحالات واستقبالها وعلاجها على أعلى مستوى وتقديم الرعاية الطبى اللازمة لها بشكل تنسيقى متكامل واحترافى.

وتابعت: أنه تشارك الفرق الطبية من هيئة الرعاية الصحية فى التأمين الطبى بمقرات استضافة وإقامة الوفود المشاركة بالحدث بالفنادق من خلال توفير نقاط تأمين طبية متواجدة بأماكن إقامة الوفود، وكذلك نقاط تأمين طبية محددة على طول طريق الكباش لتقديم الإسعافات الأولية واللازمة لأى حالة مرضية، إضافة إلى التعامل مع أى طارئ صحى أو المساعدة فى إخلاء أى حالة مرضية للمستشفيات المحددة للإخلاء الطبى.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، دور فريق السياحة العلاجية وإدارة الخدمات الفندقية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة فى استقبال الوفود رفيعة المستوى المشاركة بالحدث، وتمركزها فى مطار الأقصر الدولى لاستقبال الوفود والترويج لمبادرة هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية (نرعاك فى مصر)، إضافة إلى تقديم مساعدة للحالات الطبية الطارئة فى المطار، والتى ستشارك أيضًا بالتنسيق مع الطب الوقائى التابع لوزارة الصحة والسكان بالحجر الصحى للمطار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والفرز، والتأكد من التطعيم للوافدين، وإجراء المسحات للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، تماشيًا مع جهود الدولة المصرية فى التصدى لانتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى دعم هيئة الرعاية الصحية خلال الأيام الماضية جهود فرق وزارة الصحة والسكان المسئولة عن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، من خلال مشاركة الفرق الطبية بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر فى تطعيم المواطنين والتوسع فى مراكز تلقى اللقاح بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى انتشار فرق طبية متنقلة بجميع أنحاء المحافظة لتطعيم المواطنين محل إقامتهم أو تواجدهم بالأماكن والساحات الكبرى والميادين العامة، والذى ساهم فى دعم خطة الدولة فى الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والذى حقق نتائج كبيرة فى تطعيم عدد كبير من المواطنين بالمحافظة.

وتابعت الهيئة: أن خطتها للتأمين الطبى لهذا الحدث التاريخى تضمنت إعداد السيناريوهات المتوقعة لأى حادث أو طارئة أثناء فعاليات الحدث لسرعة التعامل مع أى أزمة طارئة سواء بالتعامل مع الحوادث الفردية والجماعية بموقع الحدث أو خارجه، وسواء كانت إصابات فردية أو جماعية، لافتة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية على مدار الساعة وتنسيقها مع غرف عمليات إدارة الأزمات والطورائ للجهات الأخرى كمديرية الأمن أو المحافظة لإدارة أى أزمة والتعامل الفورى مع أحداث طارئة حال حدوثها، وكذلك التنسيق مع المستشفيات المحددة للإخلاء الطبى لتحويل الحالات إليها وتلقيهم الخدمات والرعاية لصحية اللازمة لعلاجهم على أعلى مستوى من معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

جدير بالذكر، أنه فى مستهل الزيارة راجع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية التى يتم تطبيقها بالحجر الصحى بمطار الأقصر الدولى، وتوافر الفرق الطبية بالحجر الصحى، للوقوف على جاهزيتها ضمن خطة التأمين الطبى لاستقبال المشاركين فى الحدث التاريخى الذى تشهده مصر يوم الخميس المقبل، كما تفقدا جاهزية العيادات الطبية بالحجر الصحى وتوافر مخزون كاف من أدوية الطوارىء والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة الطبية، لاستقبال الحالات المرضية الطارئة بالمطار وتقديم أفضل خدمة طبية لهم على مدار ال 24 ساعة، وتفقدا نقاط تمركز سيارات الإسعاف بمطار الأقصر الدولى، والبالغ عددها 3 سيارات مجهزة، من ضمنهم سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، لسرعة إسعاف ونقل أى حالات مرضية أو مشتبه فى إصابتها بأمراض معدية.

كما شملت الزيارة، تفقدهما أعمال التطوير الجارية بمجمع الأقصر الطبى الدولى "مستشفى الأقصر الدولى سابقًا"، والمقرر انضمامه ضمن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

وتضمن الوفد المرافق لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة للشئون العلاجية والتميز الإكلينيكى.