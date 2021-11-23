وأضافت كابويبوى، فى كلمتها خلال القمة الـ 21 للكوميسا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن إنجازات الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) خلال الفترة الماضية التشجيع على التجارة الإلكترونية لدعم التجارة على المنصات الإلكترونية، وتم تيسير اللوائح لهذا المناخ الجديد لتيسير الأمور، مشيرا إلى شهادة المنشأ الإلكترونية للكوميسا والأنظمة الإلكترونية والتقرير لإزالة الحواجز غير الجمركية وتسيير الأعمال بين الحدود.
وأشارت إلى مواصلة تنفيذ تيسير وتبسيط التجارة وخطوط النقل، حيث تم إطلاق منصة "كوفيد-19" فى 2020، لتبادل المعلومات حول إتاحة المنتجات والخدمات والسلع الرئيسية فى مناطق الجائحة.
وأوضحت أن الكوميسا دعمت القطاع الزراعى وتقديم الأدوات والتجار عبر الحدود والعلامات التجارية، كما دعمت تجارة البذور بالأنواع المختلفة، بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية بشأن زيادة الإنتاج الصناعى المستدام والشامل فى دول الكوميسا، وتم تحديد الصناعات الزراعية والطاقة والنسيج والجلود والأدوية والاقتصاد الأزرق.
وعن البنية التحتية، قالت كابويبوى: "ندعم البنية التحتية لدول الكوميسا عبر تيسير الحدود والمواءمة، ودعم المشروعات الخاصة بالطاقة وغيرها من الأطر التشريعية، كما أن هناك تطويرا لتكنولوجيا المعلومات"، مشيرة إلى أن الكوميسا تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام للكوميسا: ندعم البنية التحتية لدول التجمع عبر تيسير الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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