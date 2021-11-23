الأمين العام للكوميسا: ندعم البنية التحتية لدول التجمع عبر تيسير الحدود

جدة - نرمين السيد - قالت الأمين العام للكوميسا، تشيلشى كابويبوى، إن عضوية التجمع ازدادت من 15 إلى 16 عضوا مع دخول تونس فى 2020، كما زادت الصادرات البينية من 1.5 مليار دولار أمريكى فى عام 2000 إلى 10.9 مليار دولار أمريكى فى 2019، مضيفة أن تيسير عملية التجارة تستهدف إزالة الحواجز غير الجمركية وتخفيض تكلفة التجارة على الحدود، وتحفيز البنية التحتية للتجارة.





وأضافت كابويبوى، فى كلمتها خلال القمة الـ 21 للكوميسا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن إنجازات الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) خلال الفترة الماضية التشجيع على التجارة الإلكترونية لدعم التجارة على المنصات الإلكترونية، وتم تيسير اللوائح لهذا المناخ الجديد لتيسير الأمور، مشيرا إلى شهادة المنشأ الإلكترونية للكوميسا والأنظمة الإلكترونية والتقرير لإزالة الحواجز غير الجمركية وتسيير الأعمال بين الحدود.

وأشارت إلى مواصلة تنفيذ تيسير وتبسيط التجارة وخطوط النقل، حيث تم إطلاق منصة "كوفيد-19" فى 2020، لتبادل المعلومات حول إتاحة المنتجات والخدمات والسلع الرئيسية فى مناطق الجائحة.

وأوضحت أن الكوميسا دعمت القطاع الزراعى وتقديم الأدوات والتجار عبر الحدود والعلامات التجارية، كما دعمت تجارة البذور بالأنواع المختلفة، بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية بشأن زيادة الإنتاج الصناعى المستدام والشامل فى دول الكوميسا، وتم تحديد الصناعات الزراعية والطاقة والنسيج والجلود والأدوية والاقتصاد الأزرق.

وعن البنية التحتية، قالت كابويبوى: "ندعم البنية التحتية لدول الكوميسا عبر تيسير الحدود والمواءمة، ودعم المشروعات الخاصة بالطاقة وغيرها من الأطر التشريعية، كما أن هناك تطويرا لتكنولوجيا المعلومات"، مشيرة إلى أن الكوميسا تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب.