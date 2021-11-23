مدبولى: مبادرة التكامل الصناعى ستنعكس بصورة إيجابية على الكوميسا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة التكامل الصناعى للكوميسا التى قدمتها مصر، من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على تعزيز التكامل الإقليمى بشكل خاص، والقارى بشكل عام.





وأضاف مدبولى خلال كلمته بقمة الكوميسا، فى الجلسة التى ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن جائحة كورونا ما زالت تلقى بظلالها على بيئة الأعمال الدولية والإقليمية، ما يتطلب تكثيف التعاون المشترك بين الدول الأعضاء فى الكوميسا للتغلب على هذه التحديات. ولفت إلى أن مصر ترحب بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء بتنفيذ المبادرة التى طرحتها مصر للتكامل الصناعى، والاستفادة منها فى إعادة تشكيل سلاسل القيمة الإقليمية واستغلال الموارد المتاحة لدى دول التجمع. وأكد مدبولى، أنه على جميع الدول التكاتف والتكامل فيما بينهما فى ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت بشكل كبير على دول الكوميسا.

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