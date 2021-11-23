النشرة المرورية| كثافات أعلى محور 26 يوليو وكورنيش المعادى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور أبى قير بمنطقتى كفر عبده وميدان الوزارة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى أسيوط مرضية تماما، عدا مطلع كوبرى فيصل المتجه لموقف الأزهر، ومحور 23 يوليو المتجه لشارع يسرى راغب.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق الطريق الزراعى المتجه للوراق، وأيضا مناطق المنيب والكنيسة، والأوتوستراد وكارفور"، مشيرا إلى أن وجود كثافات أعلى محور 26 يوليو للمتجه إلى ميدان لبنان، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بمنزل محور صفط خاصة فى شارع ثروت المتجه لجامعة القاهرة، لذا يفضل سلوك محور عرابى، إضافة إلى بعض الأحجام بشارع الجامعة المتجه لميدان الجيزة.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، وكوبرى عباس، واستخدام كبارى "الجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونوه صابر إلى وجود بعض الأحجام بكورنيش المعادى المتجه لوسط المدينة، لذا يفضل سلوك محور الأوتوستراد، وطالب بتجنب كوبرى الحدائق واستخدام نفق أحمد سعيد وشارع لطفى السيد.