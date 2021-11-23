السيسى يلتقى المنفى ويؤكد أن الاستقرار فى ليبيا هدف مصر الأساسى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب بزيارة السيد محمد المنفى إلى القاهرة، مشيدًا بمشاركته الأخيرة فى مؤتمر باريس، والذى تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية فى موعدها المقرر فى ديسمبر 2021، بما أعطى رسائل إيجابية حول دعم المجلس الرئاسى فى ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية فى هذا الشأن، ومجددًا التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسى لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبى خلال الفترة الحالية فى هذا الشأن.

من جانبه، تقدم رئيس المجلس الرئاسى الليبى بالتهنئة إلى السيد الرئيس على تسلم رئاسة الكوميسا، معربًا عن تطلعه لأن تسهم هذه الرئاسة فى دفع مسيرة التنمية والتكامل الإقليمى، ومؤكداً التقدير الشديد من قبل بلاده على المستويين الرسمى والشعبى للدور المصرى الحيوى بقيادة الرئيس فى استعادة السلم والاستقرار فى ليبيا، وذلك فى ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا فى موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد الرئيس أن هدف مصر الاساسى هو تحقيق السلام والأمن للأشقاء فى ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها وأن المصلحة العليا للدولة الليبية، تأتى فى المقام الأول، والتى تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية.