مدبولى: ندرس استضافة الدورة الأولى لمعرض التجارة البينية بين دول الكوميسا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدول الأعضاء فى الكوميسا تكثف التعاون للتغلب على تبعيات جائحة كورونا وتسريع وتيرة تعافى الأعمال من آثار الجائحة، مشيرا إلى أن مصر تدرس استضافة الدورة الأولى لمعرض التجارة البينية بين دول الكوميسا.





وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بجلسة أعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا"، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الأمانة العامة للكوميسا يجب عليها العمل على ذلك واستغلال الموارد المتاحة لدول التجمع، مؤكدا أن مصر تعمل على تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء. ودعا مدبولى إلى وضع خطة لإنعاش الحياة البرية بين أعضاء دول الكوميسا، وضرورة التعاون فى مجال الصحة من خلال اللجان الممثلة للدول الأعضاء بتجمع الكوميسا. وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، رئاسة الكوميسا، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الإفريقى من خلال المساهمة فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا فى العديد من المجالات الاقتصادية.

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