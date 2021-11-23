حرس السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية



أعلن جهاز حرس السواحل الليبي إنقاذ 235 مهاجرا غير قانوني يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن ثلاثة قوارب متهالكة قبالة ليبيا قاصدين أوروبا.

الجهاز أوضح في بيان له أنه سلم المهاجرين للجهات المختصة في مدينة الزاوية، دون ذكر تفاصيل.. ولفت إلى أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار دوره الإنساني في عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

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