الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة لمدة 5أيام

بالمحافظات كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر إلى الأحد المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء

درجات الحرارة

العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 10 درجة جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 15 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 15 درجة درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

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