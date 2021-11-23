الرئيس السيسى يلتقى "المنفى".. ويؤكد: هدف مصر تحقيق السلام للأشقاء فى ليبيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد أن هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والامن للأشقاء في ليبيا، وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها، وأن المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية.