نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعه خلال الفتره من الاربعاء 24 نوفمبر الجارى حتى الاثنين 29 نوفمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت اليوم الثلاثاء الهيئه العامه للارصاد الجويه . عن تطور مفاجئ فى حالة الطقس بداية من غدا الاربعاء على صعيد مصر و القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد. حيث كشفت هيئة الأرصاد اليوم الثلاثاء عن تطور مفاجئ فى درجات الحرارة على مستوى البلاد بداية من الأربعاء 24 نوفمبر. وقالت هيئة الأرصاد في تقرير لها اليوم الثلاثاء . ان درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعا طفيفا. ليكون الطقس لطيف نهارا على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

تحذيرات هيئة الأرصاد المصرية بداية من غدا الأربعاء 24 نوفمبر

حذر خبراء الهيئة العامة للارصاد. من وجود شبورة مائية كثيفة خلال الفترة القادمة فى الصباح الباكر وخاصة فى الفترة من الخامسة صباحا إلى السابعة صباحا على بعض الطرق الرئيسية. وخاصة الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ويكون الطقس باردا ليلا على معظم الأنحاء.

حالة الملاحة الجوية بداية من غدا الأربعاء 24 نوفمبر

أما عن حالة الملاحة الجوية على مستوى البلاد واشار الخبراء الى ان حالة البحر المتوسط سوف تكون معتدلة الى مضربه. وتوقع الخبراء الى ارتفاع الموج من واحد ونصف متر إلى مترين ونصف. والرياح شماليه شرقيه. اما بالنسبة الى حالة الملاحة فى البحر الأحمر تكون معتدلة. ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين. وتكون الرياح شمالية غربية.

توقعات هيئة الارصاد عن نسبة الرطوبة فى البلاد بداية من الغد

أما عن نسبة الرطوبة فى البلاد فقد أشار الخبراء إلى أن نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون 86 %فى المائة للعظمى و 30 % للصغرى. أما عن نسبة الرطوبة فى السواحل الشمالية فتصل إلى 90 % فى المائة للعظمى و40 %فى المائة للصغرى. وفى شمال الصعيد تكون 40 % للعظمى و 25 %للصغرى. وتكون نسبة الرطوبة فى جنوب الصعيد 30 % للعظمى و 15 %للصغرى.

درجات الحراره المتوقعه بداية من غدا الأربعاء 24 نوفمبر

وتتراوح درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى ما بين 24 العظمى 16 الصغرى. وتكون درجات الحرارة على الإسكندرية ما بين 23 العظمى 14 الصغرى. ودرجات الحرارة على شرم الشيخ 27 العظمى 19 الصغرى. وعلى الغردقة 27 للعظمى و 13 للصغرى. واسوان من 28 العظمى 15 الصغرى. وقتاه من 27 للعظمى و 13 للصغرى. والأقصر ما بين 28 للعظمى و 13 للصغرى. فى حين تكون على سوهاج ما بين 26 للعظمى و 14 للصغرى.ومرسى علم 27 العظمى و17 الصغرى .الزقازيق 24 العظمى 15 الصغرى. بورسعيد ودمياط والمنصوره 23 العظمى 15 الصغرى.