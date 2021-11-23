/662712/تغير-ملعب-مباراة-الزمالك-وسيراميكا-كليوباترا-بالدوري-الممتاز

يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، الخميس المقبل في الساعة الرابعة مساء، في لقاء الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تغير ملعب الزمالك وسيراميكا كليوباترا، من ملعب بتروسبورت، لملعب عثمان أحمد عثمان.

بيان رابطة الأندية

"قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في الأسبوع السادس من الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم الخميس في تمام الرابعة عصرًا على ملعب عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب) بدلًا من بتروسبورت".

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أيمن حفني وأوناجم وحازم إمام وعبد الله جمعة غيروا نسبياً من طريقة لعب الزمالك ولكن فشل أن يفوز في الأخير.

تشكيل الفريقين في المباراة:

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمد عواد محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة ابراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو. خط الهجوم: أسامة فيصل.