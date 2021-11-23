/662718/اغتصبها-داخل-دورة-مياه-تفاصيل-اتهام-عامل-بهتك-عرض-طفلة-المعادي

عاقبت النيابة العامة بالمعادي، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات وهتك عرضها داخل دورة مياه، كما طلبت النيابة عرض الطفلة علي الطب الشرعي واعداد تقرير بحالتها، واستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عامل هتك عرض طفلة بمدرسة المعادي

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المعادى، إخطارا من ربة منزل تتهم فيه عامل بالتحرش بنجلتها الطفلة وعمرها 4 سنوات واغتصاب داخل دورة مياه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم إلقاء القبض على العامل المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقوال الأم

وأوضحت والدة الطفلة: «أن العامل استغل فراغ الحديقة والحمام وانعدام الأشراف بعد الساعة الواحدة والنصف عقب انتهاء الحصص الدراسية وليس انتهاء اليوم الدراسي، وقام بالتواجد داخل حمام الأطفال حيث قام بالتحرش بالطفلة بدعوى «تشطيفها» على حد قول الطفلة».

وفي سياق آخر شهدت منطقة شبرا بالقاهرة، عملية ابتزاز، لتعرض إحدى الفتيات، تدعى، هدير، 25 سنة من قِبل أحد الأطباء المتخصصين في مجال نحت القوام والتخسيس، بمناطق التجمع والشروق، بعد طلبه من الفتاة إجراء جلسة مساج لجسدها، حتى يتم قبولها للعمل في عيادته.

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وأوضحت الفتاة إنها شاهدت إعلان على صفحة الطبيب، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يطلب سكرتيرة، ومساعدات طبيب، ومسوقين، ومدربات مساج، فتواصلت مع صاحب الإعلان، واتضح لها أن الطبيب هو من يرد عليها بنفسه.

طلب منها أن ترسل له صورة يظهر فيها جسدي

وقالت الفتاة: «طلبت منه العمل معه في عيادته الخاصة، فطلب مني صورة شخصية لي، فأرسلت صورة تظهر وجهي، لكنه أصر على أن أرسل له صورة يظهر فيها جسدي، بحجة أن المظهر وتناسق الجسد من شروط الحصول على العمل، فلم تعترض الفتاة وأرسلت صورتها، فوافق على طلب تقدمها، وحدد معها موعدا، لإجراء المقابلة الشخصية».

الطبيب سيجري لي جلسة مساج على جسدي

وأوضحت الفتاة مرة أخري: «ليلة الموعد المحدد، تواصلت مع الطبيب، لتأكيد المقابلة، فوجدته يشرح لي كيف ستتم، وأن هناك جزءًا نظريا خاصا بكيفية العمل ونشاطات العيادة، وأن هناك جزءًا عمليا، وهو أن الطبيب سيجري لي جلسة مساج على جسدي، ليشرح لي كيفية القيام به، فاندهشت من طلبه، ورفضت الذهاب إليه».

يجري لهن جلسات مساج على أجسادهن

وأكدت الفتاة أن: «تفحصت صفحته على مواقع التواصل، فوجدت مجموعة من الفتيات تعرضن لما تعرضت له، وطلب منهن الصور، وأن يجري لهن جلسات مساج على أجسادهن، وذكرن ذلك في تعليقاتهن على منشورات الصفحة».