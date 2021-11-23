/662719/آية-مدني-تعليقا-على-فوزها-بجائزة-محمد-بن-راشد-آل-مكتوم-للإبداع-الرياضي-شكرا-لثقة-بلدي

عبرت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبطلة مصر السابقة في الخماسي الحديث، عن سعادتها البالغة بفوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي كأفضل إداري عربي كونها اول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة آية مدني بشأن فوزها بجائزة محمد بن راشد

فوز آية مدني بجائزة محمد بن راشد

وقالت مدني : " الحمدلله، تعودت على الفوز كلاعبة محليا وعربيا وعالميا، لكن فوزي كإداري عربي في المجال الرياضي بالدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي لها ذوق مختلف كونها تعد من اكبر جوائز العالم في المجال الرياضي".

ووجهت البطلة المصرية النائبة آية مدني، العديد من رسائل الشكر للقائمين على الجائزة وللجنة الأولمبية المصرية واللجنة اللأولمبية الدولية، وتوجهت بشكر خاص لمصر، قائلة " شكرًا ثقة بلدي".

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.

فلسفة المشروع

شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة

الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.