/662720/إعلام-الشيوخ-تحذر-من-استغلال-قرار-نقابة-الموسقيين-بشأن-منع-مطربي-المهرجانات-في-إثارة-البلبلة

صرح النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن قرار نقيب المهن الموسيقية بشأن منع عدد من 19 من المغنيين الشعبيين من العمل، وعدم إصدار تصريحات لهم للغناء، مشيرا إلي أن القرار نال كثيرا من التأييد والمعارضة له، موضحا ان قرار المنع حظى على متابعة هامة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل مناخ حرية التعبير عن الرأي الذى نعيشه فى الجمهورية الجديدة.

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وتابع النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك بعض الشخصيات التي تريد إثارة البلبلة و الفتن لمجرد تسليط الضوء عليها،حرصا منها على التواجد الدائم تحت دائرة الضوء أو لأنها لديها توجهات أو اغراض من إغراق المجتمعات والعقول في متاهات ومهاترات تؤثر سلبيا على المزاج العام وتستفز مشاعر المواطنين.

محمود القط يحذر من آثارة الفتن بعد بعد قرار نقابة الموسقيين

وأشار القط أن هذا الأمر أصبح له تبعات تحتاج أن نقف عندها كمجتمع و نسلط الضوء عليها حتى لا يقع المتابع المصري فريسة لتوجه ليس الغرض منه حرية التعبير و إنما إغراقه في حالة التخبط و اللا مبالاة و نحن في مجلس الشيوخ نقوم كلجان مشتركة بمناقشة قضية الوعي في هذه الأيام التى سيكون أحد مخرجاتها و ضع آليات و ضوابط لكل من يحاول أن يتلاعب بثوابت الهوية المصرية.

الشيوخ يرفع جلساته لـ5ديسمبر بعد مناقشات حقوق المسنين ومقترحات تداول البورصة

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عملية النشاط الاقتصادي.

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ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم 5 ديسمبر المقبل.