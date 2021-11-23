/662722/متابعة المعديات النهرية ومراجعه-التراخيص-بحملة-مكبرة-بالبحيرة-صور

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

متابعة المعديات النهرية ومراجعه التراخيص بحملة مكبرة بالبحيرة

وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة وإيتاي البارود ورشيد بالتنسيق مع مسئولي المعديات والرقابة والمتابعة والشئون الهندسية والرخص والايرادات بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها للتأكيد على الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والإلتزام وتطبيق كافة القرارات الإحترازية المقررة.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية.

إحالة 63 عامل بنطاق مركزي الدلنجات وشبراخيت بالبحيرة للتحقيق

وأسفرت عن إحالة 52 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية.

بالإضافة إلى إحالة 11 عامل بالمنشآت الخدمية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

بتكلفه بلغت 27 مليون جنيه.. متابعة مشروع تبطين ترعة الكفر الجديد بالرحمانية

على جانب أخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة محاسب عادل عباسي بمتابعة أعمال تبطين ترعة الكفر الجديد بطول 7 كيلو متر وتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون جنيه.

كما تم متابعة أعمال تغطية ترعة النظام بقرية البكوات، وأعمال تبطين ترعة المناشلة، هذا وقد شدد المحافظ علي ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والاشتراطات والمواصفات الفنية في التنفيذ.

على جانب أخر، إلتقى النائب وليد الشرمه عضو مجلس الشيوخ و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لبحث أزمة نقص الأسمدة ، حيث أن سعر الطن بالسوق السوداء يترواح ما بين ١٢ألف إلى ١٥ ألف جنيه ، في حين أن سعره المدعم ٣ آلاف جنيه .

بتكلفه بلغت 27 مليون جنيه.. متابعة مشروع تبطين ترعة الكفر الجديد بالرحمانية

وأشار النائب ، إلى أن أزمة نقص الأسمدة تتسبب في مشكلة كبيرة لجميع الفلاحين، وخاصة أن المزارعين يبدأون حاليا فى تسميد محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية مشددا على ضرروة اتخاذ ما يلزم لحلها في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد وزير الزراعة ، أن توزيع الأسمدة يتم يوميا بعد الحصول على الحصة من الشركات ، ويتم توزيعه خلال هذه الفترة البينية التى تكون بين الصيف والشتاء لأن الفلاحين لم يبدأوا حتى الآن فى تسميد المحاصيل الشتوية .

وأضاف "القصير" أنه تتم متابعة منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة التهريب والتلاعب بمنتهى الحزم مشددا على المزارعين ضرورة التوجه للحصول على الأسمدة من خلال كارت الفلاح الذكى من البنك الزراعى .