/662723/القرار-الإداري-يستبعد-وليد-الفيل-من-إنتخابات-الأهلي-على-منصب-نائب-الرئيس

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حسين، وبإجماع الآراء وقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج المرشح على منصب النائب في انتخابات الأهلي وليد توفيق علي الفيل.

وجاء ذلك في الدعوى رقم 6193 لســنة 76 ق الصادر من محكم ة القلإدا ري بجلسة 17/11/2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد في انتخابات النادي الأهلي، مرشح وحيد على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للدورة القادمة، وهو العامري فاروق.

وليد الفيل

أعلن وليد الفيل عضو النادى الأهلى أن محكمة القضاء الإداري، قررت الأربعاء الماضي، قبول دعوته ضد الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس، والمقررة يومي 25 و 26 نوفمبر الجارى، وفقا لما نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

كان وليد الفيل تقدم بأوراقه لخوض انتخابات الأهلي على منصب نائب الرئيس، لكن الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة رفضت تسلم أوراقه بداعى عدم اكتمالها قبل غلق باب الترشح بدقائق.

المنافسة تزداد على مقعد نائب الرئيس

وعقب هذه الواقعة تقدم وليد الفيل بدعوى في القضاء الإداري ضد الجهة الإدارية من أجل قبول أوراقه وإعادته لانتخابات الأهلي من جديد.

وبقرار إدارج الفيل أصبح في مواجهة مع العامرى فاروق المرشح على منصب نائب الرئيس.