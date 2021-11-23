إنفوجراف.. أبرز تصريحات السيسى فى ختام قمة الكوميسا 2021

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى فى قمة الكوميسا: وأضاف فى كلمته الختامية بالقمة 21 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا"، اليوم الثلاثاء، إن التكامل الاقتصادى الإقليمى فى المنطقة يأتى من خلال تبنى أفضل الممارسات والسياسات، لتحرير التجارة بين دولنا والعمل على النهوض بالبنية التحتية، وتحقيق التنمية الصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة حيث خرجت هذه القمة بنتائج ملموسة تمثلت فى إطلاق استراتيجية "الكوميسا"، متوسطة المدى 2021/2025 والتى جاءت كدليل، على وجود رؤية واضحة ومدروسة من جانب الدول الأعضاء، لتعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات.

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