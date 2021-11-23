السياحة تعلن موعد انطلاق حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

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جدة - نرمين السيد - ويعد طريق الكباش الجديد، أحد أهم المعالم السياحية على مستوى العالم، وأكبر المتاحف المفتوحة على وجه الأرض، حيث يقع على جانبى الطريق 1059 من التماثيل "الكباش"، وتماثيل أثرية لـ"أبو الهول"، فى مشهد أثرى خلاب.
ويبلغ طول طريق الكباش الجديد فى الأقصر نحو 2700 متر، ويربط الطريق بين معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا، واستعدادا لحدث الافتتاح، تم إضافة إضاءات ليلية مبهرة، على جانبى الطريق، بحيث يستطيع السائح الأجنبى والمصرى مشاهدة الآثار فى جو يدخله فى عبق التاريخ والماضى، مع رصف الطريق ببلاطات من الحجر الرملى وترميم بعض أجزائه لتظل على نفس الحالة الأثرية التى كان عليها منذ فجر التاريخ حتى الآن.
وكان الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أكد فى تصريحات صحفية أن حفل الافتتاح سيكون مبهرا للعالم.
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