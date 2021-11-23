محافظ الإسكندرية: انتظام الدراسة بالمدارس والعمل بالمصالح الحكومية غدًا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية، غدًا الأربعاء، بعد التعامل مع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة، التى شهدتها الإسكندرية أمس.





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