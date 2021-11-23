جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الغريب، والذى من المفترض أن يقدم خدماته لـ 12 ألفا و 399 نسمة ويشمل مقرات "الوحدة الاجتماعية، البريد، الوحدة المحلية، مكتب التموين، الشهر العقارى والسجل المدنى"، بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع 85 %، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مجمع الخدمات الحكومية بقرية الغريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.