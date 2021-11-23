وأكد الوزير - خلال الاجتماع- اكتمال جميع محاور خطة التأمين الطبى لفعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد، وتوافر كافة الإمكانيات والخدمات الطبية والوقائية والإسعافية، والتى تفقدها ميدانيًا اليوم، مشددًا على التنسيق المستمر بين جميع القطاعات والهيئات المشاركة فى الخطة لسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية للوفود المشاركة فى فعاليات الافتتاح.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة استعدادات المنظومة الصحية بالأقصر فى ظل زيادة أعداد الرحلات السياحية خاصة خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين، تزامنًا مع موسم الشتاء، حيث أكد الوزير على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم تطبيقها بالحجر الصحى فى مطار الأقصر الدولى، وكذلك تكثيف المرور الدورى لفرق الطب للوقائى على الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية.
وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير تابع منظومة الخدمات الإسعافية بمحافظة الأقصر، والتى تضم 90 سيارة إسعاف و4 لانش نهرى، كما تابع منظومة تلقى البلاغات والشكاوى وآلية التعامل معها، بما يضمن الاستجابة السريعة لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية لتأهيل القوى البشرية العاملين ضمن منظومة الإسعاف، بما يلبى احتياجات المنظومة الصحية فى ظل التوسع فى الخدمات الطبية المقدمة بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.
وأضاف "عبد الغفار"، أن الاجتماع تناول مناقشة استكمال العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد بالأقصر، وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، والوقوف على أى تحديات والعمل على حلها، كما تم مناقشة زيادة أعداد القوى البشرية من أطباء، وتمريض، وفنيين، مشيرًا إلى التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين للعمل ضمن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسعاف الأقصر تستعد لافتتاح طريق الكباش بـ 90 سيارة و4 لانش نهرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.