إسعاف الأقصر تستعد لافتتاح طريق الكباش بـ 90 سيارة و4 لانش نهرى

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا بعدد من قيادات وزارة الصحة ومسئولى مديرية الشئون الصحية وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، وذلك عقب جولته الميدانية لمتابعة استعدادات خطة التأمين الطبى لفعاليات احتفالية "افتتاح طريق الكباش الجديد".





وأكد الوزير - خلال الاجتماع- اكتمال جميع محاور خطة التأمين الطبى لفعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد، وتوافر كافة الإمكانيات والخدمات الطبية والوقائية والإسعافية، والتى تفقدها ميدانيًا اليوم، مشددًا على التنسيق المستمر بين جميع القطاعات والهيئات المشاركة فى الخطة لسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية للوفود المشاركة فى فعاليات الافتتاح.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة استعدادات المنظومة الصحية بالأقصر فى ظل زيادة أعداد الرحلات السياحية خاصة خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين، تزامنًا مع موسم الشتاء، حيث أكد الوزير على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم تطبيقها بالحجر الصحى فى مطار الأقصر الدولى، وكذلك تكثيف المرور الدورى لفرق الطب للوقائى على الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير تابع منظومة الخدمات الإسعافية بمحافظة الأقصر، والتى تضم 90 سيارة إسعاف و4 لانش نهرى، كما تابع منظومة تلقى البلاغات والشكاوى وآلية التعامل معها، بما يضمن الاستجابة السريعة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن الوزير شدد على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية لتأهيل القوى البشرية العاملين ضمن منظومة الإسعاف، بما يلبى احتياجات المنظومة الصحية فى ظل التوسع فى الخدمات الطبية المقدمة بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الاجتماع تناول مناقشة استكمال العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد بالأقصر، وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، والوقوف على أى تحديات والعمل على حلها، كما تم مناقشة زيادة أعداد القوى البشرية من أطباء، وتمريض، وفنيين، مشيرًا إلى التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للاستعانة بأساتذة الجامعات والاستشاريين للعمل ضمن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر.