بنى سويف: الصرف المغطى أحد محاور الاستراتيحية التنموية بمجال الزراعة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، فى فعاليات اللقاء الخاص بالبرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار نهج القطاع المتكامل، والذى يتم تتفيذه بالتعاون بين وزارة الرى والاتحاد الأوروبى، وبتمويل من البنك الألمانى، ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مشروعات الصرف المغطى لتحسين كفاءة الصرف الزراعى.
وأشار "حبش"، وفق بيان صادر عن المحافظة، إلى أهمية عقد مثل تلك الفعاليات التى تتناول مكونا حيويا يتعلق بالتنمية الزراعية، باعتبارها أحد محاور الاستراتيحية التنموية المحلية التى أطلقتها بنى سويف وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية، خاصة وأن المحافظة تعد زراعية فى المقام الأول ولديها من الموارد والمقومات التنافسية التى تمكنها من تحقيق التنمية فى مجال الزراعة، خاصة فى مجال التصنيع الزراعى، وهو ما يتسق مع ما تنفذه الدولة من مشروعات فى الرى والزراعة مثل المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والمصارف المائية وأساليب ونظم الرى الحديث وغيرها.
واستعرض نائب المحافظ أنشطة برنامج مشروع الصرف والتعريف به، وأبرز الإنجازات التى تم تنفيذها فى إطار المشروع بإقليم مصر الوسطى، ودور الإرشاد فى زيادة مشاركة المنتفعين من مشروعات الصرف.
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