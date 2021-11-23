السيسي: إطلاق الخطة الإستراتيجية طويلة المدى من أهم نتائج قمة الكوميسا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة الكوميسا ال21 خرجت بنتائج ملموسة أهمها اطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : تحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي للكوميسا يستلزم إفساح المجال للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال القمة ال21 لدول الكوميسا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : ان الخطة الاستراتيجية متوسطة المدي للكوميسا لتحقيق أعلى درجات التكامل الشامل بيندول التجمع. كما سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخطة لأمين عام الكوميسا.

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