تعرف على معايير جائزة the best لأفضل لاعب في العالم.. محمد صلاح مرشحا

مع اقترب الموعد السنوي للكشف عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحت اسم "The Best" الأفضل، تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للفوز بجائزة the best، والتي تمنح لأفضل لاعب كل عام في حفل كبير ينظمه الاتحاد الدولي.

وتعد جائزة "The Best" هي جائزة سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.





وتضم قائمة المرشحين لجائزة "The Best" كلا من :



محمد صلاح، مصر، ليفربول.

نيمار، البرازيل، باريس سان جيرمان. كريم بنزيما، فرنسا، ريال مدريد. كريستيانو رونالدو، البرتغال، مانشستر يونايتد. كيفين دي بروين، بلجيكا، مانشستر سيتي. جورجينيو، إيطاليا، تشيلسي.

ليونيل ميسي، الأرجنتين، باريس سان جيرمان.

نجولو كانتي، فرنسا، تشيلسي. روبرت ليفاندوفسكي، بولندا، بايرن ميونخ.

كيليان مبابي، فرنسا، باريس سان جيرمان.

إيرلينج هالاند، النرويج، بوروسيا دورتموند.

معايير اختيار اللاعب الفائز بجائزة the best:

ينقسم التصويت في جائزة ذا بيست إلى 4 أقسام، بواقع 25% لمدربي المنتخبات الدولية التابعة للفيفا، و25% لقائدي المنتخبات، و25% تكون من نصيب صحفيين متخصصين عن كل دولة لديها منتخب يشارك في استحقاقات الفيفا، بالإضافة إلى 25% تعتمد على تصويت الجماهير. ويتم التصويت لهذه الجائزة بناء على الإنجازات التي حققها اللاعب رفقة فريقه ومنتخب بلاده، بالإضافة إلى أرقامه وإنجازاته الفردية أيضا، ويكون لكل شخص من المشاركين حق اختيار 3 لاعبين على أن يتم ترتيبهم من المركز الأول للثالث، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 5 نقاط والثاني على 3 نقاط والثالث على نقطة، ثم يتم بعد ذلك احتساب مجموع النقاط التي حصل عليها كل لاعب وتُمنح له الجائزة.