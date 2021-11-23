/662730/الرئيس-السيسي-هدف-مصر-الأساسي-هو-تحقيق-السلام-والأمن-للأشقاء-في-ليبيا-وتفعيل-إرادة-شعبها-الحرة

دوت الخليج

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد محمد المنفي إلى القاهرة، مشيداً سيادته بمشاركته الأخيرة في مؤتمر باريس، والذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، بما أعطى رسائلاً إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي في ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن، ومجدداً سيادته التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن.

الرئيس السيسي: هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والأمن للأشقاء في ليبيا وتفعيل إرادة شعبها الحرة

من جانبه؛ تقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالتهنئة إلى السيد الرئيس على تسلم رئاسة الكوميسا، معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه الرئاسة في دفع مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي، ومؤكداً التقدير الشديد من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة السيد الرئيس في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد السيد الرئيس أن هدف مصر الاساسي هو تحقيق السلام والامن للاشقاء في ليبيا وتفعيل الارادة الحرة لشعبها وان المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية.