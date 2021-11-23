/662731/تشكيل-مانشستر-يونايتد-أمام-فياريال-بدوري-الأبطال

أعلن مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفريق الإسباني، فياريال، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الفريق الإنجليزي مانشستر المباراة، بمدير فني مؤقت، بعد إقالة أولي سولشاير المدير الفني السابق للفريق، والتي جاءت إقالته بسبب تأخر الفريق في الدوري الإنجليزي، وتواصل نزيف النقاط في المباريات في مختلف البطولات.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فياريال:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، هاري ماجواير، وان بيساكا، أليكس تيليس.

خط الوسط: فان دي بيك، ماكتومناي، فان دي بيك.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، فريد، سانشو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، صدارة ترتيب جدول منافسات المجموعة السادسة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 نقاط متساويًا مع فياريال الإسباني.

بيان مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الأحد، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، قد ترك منصبه كمدير فني للفريق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

في بيان نشره نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أن "سولشيار سيظل دائماً أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد

حقق واتفور فوز هام للغاية على نظيرة مانشستر يونايتد، بنتيجة 4/1 على ملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر المان يونايتد بشكل سئ خلال مجربات المباراة تحت قيادة مديرة الفني أولي سولشاير الذي بات قريباً من الإقالة أكثر من أي وقت مضى بعد خساراته المتكرره بجانب أدائه الغير جيد خلال الفترة الأخيرة.

وسيطر واتفورد على معظم مجريات اللقاء مما شكل الأفضلية لهم، وهددوا مرمى الحارس دي خيا في أكثر من كرة.

وأفتتح الأهداف جوشو كينج لواتفورد في الدقيقة 28، ثم عزز سار بالهدف الثاني بالدقيقة 44، وعدل فان دي بيك النتيجة وأحرز هدف المانيو الوحيد في الدقيقة 50.

ليضرب واتفورد بهدفين في الوقت القاتل من المباراة عن طريق جواو بيدرو وإيمانويل دينيس لينتهي اللقاء بنتيجة كبيرة ومؤلمة على محبي وعشاق مانشسر يونايتد.

وشهد اللقاء طرد لموجواير مدافع مانشسر في الدقيقة 69 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة أرتفع رصيد واتفورد للنقطة رقم 13 في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 17 بامركز السابع.