مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام إنبي

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيلة فريقه لمواجهة إنبي، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحينم "جنش"

خط الدفاع: جوزيف نجويم - محمد عبد المنعم - سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد - كريم نيدفيد - أحمد رفعت - محمد فاروق

خط الهجوم: مروان محسن - أيمن الصفاقسي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: مروان داوود - محمد إسماعيل - محمد حامد - علي فوزي

خط الوسط: مصطفى شكشك - مصطفى جمال - مصطفى شلبي - زياد كمال - دينو بيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

فيوتشر وإيسترن كومباني

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز عريض لفيوتشر، وبهذا الأنتصار يرتفع رصيدهم للنقطة رقم 7 في الركزالرابع، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الأخير بدون أهداف.

أحمد رفعت

حصد أحمد رفعت لاعب فيوتشر جائزة أفضل لاعب في منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال تلك الجولة.

وأختارت رابطة الأندية أحمد رفعت بعدما قاد فريقه لفوز كبير أمام الشرقية للدخان، وقدم أداء مميز خلال اللقاء، وأحرز هدف وصنع أخر في فوز فيوتشر بنتيجة 4/1.

ويعد ذلك أول أختيار لاعي الجولة من خارج النادي الأهلي، بعدما غيرت رابطة الأندية طريقة الأختيار، التي كانت بتصويت الجماهير في الأول.

وتم أختيار أحمد رفعت ضمن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العرب المقامه في قطر بأخر الشهر الحالي.