/662733/الإسماعيلي-يخطف-أول-نقطة-بالدوري-أمام-المقاولون-بعشرة-لاعيبه

حسم التعادل الإيجابي نتيجة هدف مقابل هدف، نتيجة مباراة الإسماعيلي، والمقاولون العرب، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا التعادل ينجح الإسماعيلي بقيادة خوان براون أن يحضد او نقطة في بطولة الدوري في هذا الموسم، أمام المقاولون العرب، وبعشرة لاعبين فقط من بداية الشوط الثاني.

وتلقى الظهير الأيسر للدراويش بطاقة حمراء مباشرة في المباراة في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على لاعب المقاولون العرب.

سجل محمد هاشم لاعب الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في شباك المقاولون العرب، في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر اللقاء، ليتقدم بفريقه في نتيجة المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

وعاد محمد سالم بهدف التعادل بعد هدف الإسماعيلي بدقائق، من خلال كرة ركنية لفريق عماد النحاس، ويتابعها سالم ويسجل هدف التعادل في اللقاء.

تشكيل الإسماعيلي امام المقاولون:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد عمار - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط: أحمد عيد - عماد حمدي - محمد عادل - أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب - شيلونجو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد مخلوف - محمد صادق - محمد نصر - عمر الوحش - محمد الشامي - أحمد مدبولي - محمود دونجا - مروان شوقي.

تاريخ مواجهات الفريقين قبل لقاء اليوم

وخاض الفريقان ، 85 مباراة حيث فاز الإسماعيلي في 39 مواجهة وتعادل 28 وخسر 18، وله 102 هدفًا وعليه 69 هدفًا،وحقق كلين شيت في 37 لقاء.

الدورى العام

لعب 72 مباراة حيث فاز 31 تعادل 26 خسر 15 له 83 هدفًا عليه 59 هدفًا كلين شيت 30 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 19 تعادل 14 خسر 3 له 45 هدفًا عليه 19 هدفًا كلين شيت 19 مباراة.

ملعب المقاولون العرب فاز 12 تعادل 12 خسر 12 له 38 هدفًا عليه 40 هدفًا كلين شيت 11 مباراة.