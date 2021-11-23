رئيس خطة النواب لـ دوت الخليج: قانون التخطيط العام يستهدف تحقيق تنمية متوازنة.. والاقتصاد الرقمي يتطلب تطوير مخرجات التعليم «فيديو»

/662734/رئيس-خطة-النواب-لـ-تحيا-مصر-قانون-التخطيط-العام-يستهدف-تحقيق-تنمية-متوازنة-والاقتصاد-الرقمي-يتطلب-تطوير-مخرجات-التعليم-فيديو

قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون التخطيط القديم مر عليه ما يقرب منذ 50 عام، موضحا ان الاقتصاد حينها كان يعتمد على التخطيط المركزي، وان الخطط يتم وضعها من أسفل لأعلى، وبالتالي الوضع كان في حاجة إلى اجراء تعديلات جديدة من شأنها أن تتوائم مع التطورات الحالية.

دوت الخليج

وأضاف النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قانون التخطيط الموحد يتواءم مع قانون المالية العامة، حيث أن قانون المالية يعتمد خطة متوسطة الاجل، وبالتالي يتطلب أن يكون هناك خطط ايضا تراعي الافق الزمني الذي يتم اتخاذه، وهو ما يحققه قانون التخطيط.

قانون التخطيط العام يستهدف تحقيق تنمية متوازنة

وأشار النائب فخري الفقي خلال حواره مع دوت الخليج، أنه من أهم ملامح القانون القديم تطبيق اللامركزية، موضحا ان القانون به بندين أساسيين هما التخطيط بالمشاركة والتخطيط التكاملي، مفسرا أن التخطيط بالمشاركة يعتمد على فكرة أن المواطن أصبح يشارك في وضع الخطة، وليس الحكومة فقط، إضافة إلى ان التخطيط ليس قطاع معين منفصل، وبالتالي يكون هناك تناغم بينه وبين الوزارات الاخرى.

وتابع الفقي أن هناك فجوة تنموية كبيرة بين الصعيد والمدن الكبيرة، وهو ما ركز عليها القانون، إضافة إلى اعطاءه القطاع الخاص الحقوق والامتيازات من أجل المساهمة في التنمية، حيث ان سيلعب دور مهم ، بجانب مؤسسات المجتمع المدني، في اقامة المشاريع والمشاركة بها.

انشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية

وأوضح النائب فخري الفقي أن القانون نص على انشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية ، موضحا أنه يضع اهداف الخطة العامة للدولة اضافة إلى متابعة تنفيذها وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ونوه أنه سيكون هناك نوع من المراقبة والمتابعة، حيث يلزم القانون بتطبيق المتابعة والمراقبة لمعرفة ما تم تحقيقه من أهداف، وقياسه بدقة، كما يركز على عملية اتاحة البيانات بشكل تفصيلي لكل المعنيين بالامر سواء الحكومة او القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني.

وتحدث النائب فخري الفقي عن أهمية برامج الموازنة والاداء، ودورها في كفاءة استخدام الانفاق، لافتا إلى وجود وحدة بوزارة التخطيط لبرامج الموازنة والأداء، ويتم عمل وحدة أخرى بوزارة المالية حتى يكون هناك برامج متزنة قادرة على قياس مخرجات أعمال الحكومة مقارنة بالمدخلات.

واستطرد رئيس خطة النواب أنه في ظل اتجاه العالم للرقمنه والاعتماد على التكنولوجيا، يجب أن يكون هناك أفكار تترجم بشأن مخرجات التهليم في الوقت الحالي وجعلها تتلائم مع تتطورات العصر.