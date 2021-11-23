علي جمعة لـ دوت الخليج عن تجديد الخطاب الديني في مصر: «لازم يتم كل ١٠٠عام».. فيديو

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تحدث النائب علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال حواره مع موقع دوت الخليج الاخباري، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمر الديب، عن اشكالية تجديد الخطاب الديني وما دار حوله من نقاشات الفترة الأخيرة.

دوت الخليج

وتابع علي جمعة أن قضية تجديد الخطاب الديني، ليست قالصرة على جهة أو مؤسسة بعينها حيث انها قضية أمة تحتاج إلى التعاون وتغييير الثقافة السائدة وبرامج تفصيلية لقضايا التعليم والتربية والتدريب، إضافة إلى قضايا الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن كل هذه الأمور متعلقة مع بعضها وتحتاج إلى اتساق.

تجيد الخطاب الديني

وأوضح علي جمعة أن الخطاب الديني يتمثل في ما اخرجه بن حبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، "من حكمة أل داوود ان يكون المؤمن مدرك لشأنه عالم بزمانه"، حيث أن الخطاب الديني يريد ذلك الانسان الذي يدرك شـأنه وكفاءاته وعناصر القوة لديه، والزمان الذي يحيط به.

واشار إلى اننا في عالم تغير عن السابق وينبغي أن يدرك الانسان أربع محاور وهما الزمان والمكان والاشخاص والاحوال، موضحا أن التجديد الديني يتم كل مائة عام، وذلك لتغير الجهات الاربعة السابق زكرها لاختلاف الاوضاع عن السابق.

وأشار إلى أن تجديد الخطاب الديني انا يتمثل في وضع برنامج يصلح لهذا الزمان يهدف إلى سعادة الدارين الدنيا والاخرة.