وقف توزيع الوجبات المدرسية بقنا وأسيوط اعتبارا من الغد

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقف توزيع الوجبات المدرسية فى محافظتى أسيوط وقنا، اعتبارًا من غد الأربعاء، لحين انتهاء التحقيق بالشكاوى الواردة من بعض المحافظات بشأن التغذية المدرسية للطلاب، وذلك بعد التواصل مع الشركة المسئولة عن توزيع الوجبات.





وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور طارق شوقى اطمأن على خروج جميع الطلاب الذين تعرضوا لحالة إعياء إثر تناول الوجبة المدرسية بمحافظتى قنا وأسيوط، بعد تلقيهم العلاج اللازم. وكان عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادى بمحافظة قنا، وعدد من طلاب مدرسة "الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" بمحافظة أسيوط، تعرضوا لحالة إعياء إثر تناولهم الوجبة المدرسية، اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم، وتم التأكد من خروجهم جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.

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