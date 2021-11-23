محافظ السويس: مستشفى التأمين الصحى صرح كبير تبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ السويس عبد المجيد صقر، أن مستشفى التأمين الصحى تعد صرحا طبيا كبيرا، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليارات جنيه تقريبا، والتى ستنقل محافظة السويس نقلة كبيرة فى مجال الطب.. مشيرا فى الوقت ذاته إلى ضرورة استكمال رفع أى إشغالات أو تعديات على أراضى أملاك الدولة، وبذل كل الجهود من أجل تنمية المحافظة فى جميع المجالات.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير التى تتم بمنطقة 24 أكتوبر والمميز بحى فيصل، ورفع الإشغالات بها، برفقة نائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام خالد سعداوى، والسكرتير العام المساعد للمحافظة إيهاب سراج الدين. ووجه المحافظ خلال جولته التفقدية برفع كفاءة المنطقة واستكمال أعمال الرصف والتطوير بين العمارات وعمل ساحات انتظار للسيارات لخدمة الأهالى وعمل مسطحات خضراء ومنتزهات لسكان هذه المدن ودهان العمارات بلون موحد. واستمع إلى آراء سكان منطقة 24 أكتوبر والمميز، فى أعمال التطوير، مؤكدا أنه سيتم تطوير الأسواق العشوائية داخل هذه المنطقة المحيطة بمستشفى التأمين الصحى لتليق بشعب السويس، وأنه لن يترك أى مواطن محله التجارى إلا بعد استقراره فى محل آخر بديل يليق به. وكلف المحافظ السكرتير العام بتشكيل لجنة من التخطيط العمرانى وحى فيصل لتحديد احتياجات المنطقة ودراسة الأرض الفضاء لإقامة خدمات عامة لأهالى المنطقة وتصميم شكل جمالى للمنطقة يليق بأهالى السويس. ورافق المحافظ فى الجولة رئيس حى فيصل فاتن عبد العظيم، ومديرى الأسواق والورش والكهرباء والشباب والرياضة والمرور والصرف الصحى والجهات المعنية والشعبة الهندسية والإدارات الهندسية بحى فيصل.

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