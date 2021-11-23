في نهائى دوري أبطال آسيا ... ماريجا يضيف ثانى أهداف الهلال ضد بوهانج . فيديو

تمكن موسى ماريجا، لاعب فريق الهلال السعودى، من إحراز الهدف الثانى لصالح الزعيم أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في الدقيقة 63 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا استاد الملك فهد في الرياض، فى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2021.

وجاء تشكيل الهلال في النهائي الآسيوي، كالتالى: عبدالله المعيوف - متعب المفرج - جانج هيون سو - محمد البريك - ناصر الدوسري - محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - ماثيوس بيريرا - موسى ماريجا - بافيتيمبي جوميز.

ويسعى الهلال لحصد لقبه الرابع في دوري أبطال آسيا، بعدما فاز باللقب في 1991 و2000، قبل أن يتوج لآخر مرة في 2019.

وحصل الهلال على المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالموسم الحالي للمسابقة القارية، حيث جمع 10 نقاط من 6 مباريات بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة خلف الاستقلال الطاجيكي، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي دبي الإماراتي وايه جي ام كي الأوزبكي.

وحقق الزعيم 3 انتصارات في دور المجموعات بدورى أبطال آسيا، بالإضافة إلى تعادل وحيد فيما خسر مباراتين، وسجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وفاز الهلال في دور الـ16 على استقلال طهران الإيراني 2-0، وفي الدور ربع النهائي تخطى بيروزى الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفى الدور نصف النهائي، خاض الهلال ديربى الرياض أمام جاره النصر، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز الفريق بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة الثالثة في السنوات الخمس الأخيرة.