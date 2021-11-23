رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن صناعة السينما فى افتتاح مبنى معهد السينما

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبنى المعهد العالي للسينما الجديد بحضور نخبة من الفنانين من بينهم محمود حميدة وحسين فهمى وليلى علوى والمخرج خالد جلال، وشاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا عن صناعة السينما.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، أن حضور رئيس الوزراء وتشريفه تأكيد على اهتمام الدولة بالفن .

يأتى افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما ضمن التوسعات التي تجريها الأكاديمية فى مبانيها خلال الفترة الأخيرة.