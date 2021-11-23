رئيس دينية النواب: معندناش أديان كتيره زي الهند واليهود لايتجاوز عددهم ٦٠واحد في مصر«فيديو»

/662737/رئيس-دينية-النواب-معندناش-أديان-كتيره-زي-الهند-واليهود-لايتجاوز-عددهم-٦٠واحد-في-مصرفيديو

تحدث النائب علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال حواره مع موقع دوت الخليج الاخباري، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمر الديب، عن دور بيت العائلة المصرية فى وأد الفتنة الطائفية وعمله على حل العديد من النزاعات لتوحيد النسيج المجتمعي.

دوت الخليج

بيت العائلة المصرية فكرة طيبة لجمع القوى الوطنية في مصر

وقال النائب علي جمعة عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن بيت العائلة المصرية فكرة طيبة لجمع القوى الوطنية في مصر، ، وجود تعاون من قبل الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر والمنضمين له.

رئيس دينية النواب: معندناش أديان كتيره زي الهند

وأشار إلى اننا في مصر نتميز بعدم وجود اديان متعددة مثل الهند، والذي بها أكثر من 300 ملة مما يتسبب في خلق ازمات في الحياة، موضحا ان مصر بها عنصري الامة، الاسلام والمسيح، حيث انهم وقفوا دائما بجانب بعض، وتميزو بالوطنية، مضيفا:" معندناش أديان كتيره واليهود لايتجاوز عددهم ٦٠واحد في مصر".

وأشار جمعة إلى ان بيت العائلة المصري ينبغي أن يكون دوره فعال أكثر من ذلك وان يخطو خطوات أكثر فاعليه، حيث أن دوره جيد ولكن نطمح إلى الأفضل.