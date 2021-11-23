علي جمعة يرد عبر تحيا مصرعلى دعوات الدين الإبراهيمي الموحد: مشبوهة ووريث غير شرعي لصفقة«فيديو»

/662742/علي-جمعة-يرد-عبر-تحيا-مصرعلى-دعوات-الدين-الإبراهيمي-الموحد-مشبوهة-ووريث-غير-شرعي-لصفقةفيديو

رد النائب علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على دعوة البعض بتوحيد أتباع الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام تحت عقيدة أو ديانة واحدة تسمى الدين الإبراهيمي الجديد، موضحا أن دعوات الدين الإبراهيمي الموحد، تعد سياسية وليس لها علاقة بالديانات الأخرى.

دوت الخليج

وتابع جمعة خلال حواره مع موقع دوت الخليج الاخباري أن الدعوة الى الابراهيمية عند دراستها نجد أنها الوريث غير الشرعي لصفقة القرن، وبالتالي هي دعوة مشبوهة وعليها علامات استفهام ورائها كيان صهيوني يؤيدها من ناحية المصالح وليس المباديء والدين.

وأكمل علي جمعة انها تنتهج طريقة الجماعات الارهابية واختبائها وراء الشعرات والدين، مضيفا أن هناك عدد من الحركات ترفع كلمة وراية الابراهيمية للاختباء ورائها للتأثير على الناس.

هذا وتحدث النائب علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن دور بيت العائلة المصرية فى وأد الفتنة الطائفية وعمله على حل العديد من النزاعات لتوحيد النسيج المجتمعي.

بيت العائلة المصرية فكرة طيبة لجمع القوى الوطنية في مصر

وقال النائب علي جمعة عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن بيت العائلة المصرية فكرة طيبة لجمع القوى الوطنية في مصر، ، وجود تعاون من قبل الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر والمنضمين له.

رئيس دينية النواب: معندناش أديان كتيره زي الهند

وأشار إلى اننا في مصر نتميز بعدم وجود اديان متعددة مثل الهند، والذي بها أكثر من 300 ملة مما يتسبب في خلق ازمات في الحياة، موضحا ان مصر بها عنصري الامة، الاسلام والمسيح، حيث انهم وقفوا دائما بجانب بعض، وتميزو بالوطنية، مضيفا:" معندناش أديان كتيره واليهود لايتجاوز عددهم ٦٠واحد في مصر".

وأشار جمعة إلى ان بيت العائلة المصري ينبغي أن يكون دوره فعال أكثر من ذلك وان يخطو خطوات أكثر فاعليه، حيث أن دوره جيد ولكن نطمح إلى الأفضل.