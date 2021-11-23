/662744/النائب-علاء-عبدالنبي-رئاسة-مصر-للكوميسا-يساهم-بقوة-في-زيادة-التكامل-الاقتصادي-بين-بلدان-القارة-السمراء

قال علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب إن ترأس مصر لـ"الكوميسا" للمرة الأولى منذ 20 عامًا، يعكس حرص الدولة علي تعزيز العلاقات التجارية والتبادل التجاري مع أفريقيا والوصول بها إلى معدلات أكبر مما هو موجود الآن.

دوت الخليج

وقال عبدالنبي ، في تصريحات صحفية اليوم ، ان ترأس مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" سيساهم بقوة في مزيد من التكامل الاقتصادي مع كافة دول أفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة لمختلف بلدان القارةالافريقية في أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا .

النائب علاء عبدالنبي: رئاسة مصر للكوميسا يساهم بقوة في زيادة التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة السمراء

واضاف ان مصر ستسعي لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وتحقيق التطلعات الاقتصادية لمختلف بلدان القارة، موضحا أن مصر لها تجربة تنموية واقتصادية رائدة بشهادة مختلف دول العالم خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف ا القمة الـ21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.

وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد.