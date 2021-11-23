مدبولى يشهد افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما ويوجه رسالة للفنانين

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الفعالية، أكد رئيس الوزراء أن هذا الصرح الفنى الجديد يعد أحد شواهد اهتمام الدولة بأدوات القوى الناعمة، ودعم القيادة السياسية لها، للإيمان بدورها المؤثر فى التنمية وبناء الأوطان، مضيفا أن المبنى الجديد يمثل نقلة نوعية فى مجال إعداد الكوادر المتخصصة القادرة على استعادة أمجاد السينما المصرية.

وتوجه رئيس الوزراء إلى الفنانين والسينمائيين الحاضرين للافتتاح، قائلا: شرف لى أن أكون بينكم اليوم فى افتتاح هذا الصرح الفنى، فكلنا نعشق الفن المصرى ونعتز بريادته، ونثق أننا سنشهد المزيد من التقدم فى هذه الصناعة بفضل خبراتكم وإمكاناتهم، فأنتم قوة مصر الناعمة.

من جانبها، أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بتشريف رئيس الوزراء لفعاليات افتتاح أحد المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن مصر احتفظت على مر التاريخ بريادتها الحضارية فى مختلف مجالات الحياة، وحققت انجازات ضخمة كانت وما زالت بفضلها محط أنظار الشعوب والبلدان.

وأضافت الوزيرة أن فكرة تأسيس أكاديمية الفنون كانت على يد الفارس النبيل الراحل الدكتور ثروت عكاشة، لتصبح الأولى من نوعها فى المنطقة العربية، وتبدأ رسالتها فى صقل المواهب وإعداد المبدعين، مشيرة إلى أن الصرح الجديد بنظمه التكنولوجية المتطورة ووسائله الحديثة يسطر فصلا مشرقا فى تأهيل جيل من الواعدين المتخصصين فى مجال السينما، ويتجه بهذه الصناعة نحو آفاق تؤكد تفرد الابداع المصرى، كما يتيح للدارسين التعبير عن طاقاتهم واحلامهم من خلال الامكانات التى تم توفيرها، حرصا على مواكبة الوثبات الواسعة لتقنيات الفن السابع فى العالم.

وتوجهت وزيرة الثقافة بتحية شكر وتقدير لكل من ساهم فى وضع لبنات واستكمال هذا الإنجاز، كما قدمت التحية لرئيس أكاديمية الفنون وعمداء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهد وتفان فى نقل خبراتهم للأجيال المتتالية حفاظا على استمرارية تفرد الفنون المصرية.

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ملامح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما، مشيرة إلى أنه يتكون من دور أرضى وخمسة طوابق بإجمالى مساحة 4400 م2، وبتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، حيث يشمل الدور الأرضى مدخلا رئيسيا وقاعات عرض ومعامل تصوير.

وأضافت: أما الدور الأول فيضم قاعات ندوات واستقبال، وتشمل الأدوار من الثانى إلى الخامس فصول الدراسة وقاعات عرض وغرف خدمات، والتى تضم 20 فصلا دراسيا يستوعب كل فصل 24 طالبا، فضلا عن 4 فصول يستوعب كل فصل منها 36 طالبا، و4 فصول أخرى يستوعب كل فصل 32 طالبا، وكذا 6 مدرجات يستوعب كل مدرج 96 طالبا، و4 مدرجات وقاعة عرض تستوعب 72 طالبا، وعدد 6 اتيليهات يستوعب كل واحد منها 10 طلاب، وعدد 2 أتيليه يستوعب كل واحد منهما 16 طالبا.

كما أوضحت أن المبنى الجديد يضم 5 وحدات مونتاج، ووحدتى تصحيح ألوان، ومعمل P.C يستوعب 15 طالبا مجهزا ببرنامج مونتاج وتصحيح ألوان وصوت، و3 قاعات عرض سينمائى بتقنية الدوبلى Atoms بإجمالى عدد 360 مقعدا، وقاعة عرض سينمائى أخرى تستوعب 80 طالبا، وقاعة عرض ستريو تستوعب 56 طالبا، وبلاتوه سينمائى، وبلاتوه كروما، وبلاتوه تليفزيونى، بالإضافة إلى قاعات الأقسام، وقاعات هيئة التدريس، وقاعات حفظ الأفلام، والمكتبة والمكاتب الإدارية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى بجولة تعرف خلالها على جانب كبير من مكونات المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما، وشملت الجولة تفقد متحف للمعدات السينمائية التراثية، ثم زيارة البلاتوه السينمائى الكبير، كما تفقد إحدى وحدات تصحيح الألوان، ووحدة المونتاج، ونماذج لفصول الدارسين والمدرجات الدراسية، وكذلك قاعة المكتبة الخاصة بالمعهد.

كما شهد رئيس الوزراء التسجيلات الصوتية بالمؤثرات بقاعة FLOY الصوتية، وحضر عرض فيلم تعريفى بتقنية الدوبلى Atoms.