رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبنى المعهد العالى للسينما الجديد بحضور نخبة من الفنانين من بينهم محمود حميدة وحسين فهمى وليلى علوى والمخرج خالد جلال.
يأتى افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما ضمن التوسعات التي تجريها الأكاديمية فى مبانيها خلال الفترة الأخيرة.
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