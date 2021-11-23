أكرم القصاص: مصر توسع أنشطتها وتدعم التجمعات الإقليمية فى الدول الأفريقية

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن مصر خلال السنوات الماضية تنشط وتوسع أنشطتها وتدعم التجمعات الإقليمية خاصة في الدول الأفريقية، موضحا أن قمة الكوميسا تضم دول شرق وجنوب القارة الأفريقية بمشاركة رؤساء الدول والحكومات، ومصر تتسلم رئاسة هذه الدورة.



وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، في تصريحات للقناة الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق استراتيجية متوسطة المدى لتوسيع وتعميق التكامل الإقليمى والنشاط الاقتصادى والتنمية بين دول التجمع، بالتناغم مع اتفاقية مطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي دخلت حيز التنفيذ.

ولفت رئيس تحرير اليوم السابع، إلى أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى كان لديها توجه لتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر جزءا مهما للتواصل بين دول القارة الأفريقية وأوروبا ودول آسيا ودول شرق المتوسط ، كما أن مصر سعت لعقد قمم أفريقيا وروسيا وأفريقيا والصين وأفريقيا واليابان، والسوق الأفريقي به الكثير من الفرص الواعدة.

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن مصر على مدى السنوات الماضية في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى توسع التعاون والتبادل التجارى مع الدول الافريقية، موضحا أن مصر على مدى السنوات الـ7 أعادت بناء علاقتها مع أفريقيا بشكل كبير، ودخلت مع دول أفريقيا في تعاون وتطرح فرص استثمارية وأفريقيا ليست فقط مواد خام، وهناك فرص لتوطين الصناعة والتبادل التجارى وتبادل الخبرات.