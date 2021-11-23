رئيس دينية النواب ل دوت الخليج: الوعي قضية الأمة الراهنة وعلينا به قبل السعي«فيديو»

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تحدث النائب الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال حواره مع موقع دوت الخليج الاخباري، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمر الديب، عن قضية الوعي والتي تمثل قضية الأمة الراهنة وعامل الاستقرار والتنمية.

دوت الخليج

وأضاف علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ان الوعي قبل السعي هي عبارة زكرها المفكرون، وهي تسعى إلى أنه لا يجب أنه نهرف بما لا نعرف، مشيرا إلى أن الوعي يتمثل في التعامل مع المستويات الثلاث للفكر، السطحي والعميق والمستنير.

قضية الوعي تسبق دائما السعي

وتابع علي جمعة أن قضية الوعي تسبق دائما السعي، منوها أن تنمية الانسان مهمتنا الاساسية، حيث ان الوعي يبدأ بالمعرفة الصحيحة والواعية.

وأكمل علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بالبرلمانا، أن المعرفة اوسع من التربية والتدريب والتعليم، ، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تطويرها حتى يكون هناك وعي كامل يدعو إلى البحث والتأمل.

دور الاعلام في قضية الوعي

وأوضح أن هناك ادوات لتفهيم المواطن البسيط وتوعيته منها الاعلام، وبالتالي ويجب ان تكون هناك رؤية كلية لتغيير وعي الناس، من خلال برامج تفصيلية تستهدف تنمية الوعي للافراد.