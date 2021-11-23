الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية

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انتهت أحداث مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنتيجو هدفين دون رد، لصالح الفريق السعودي، في لقاء نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل ناصر الدوسري مهاجم الهلال السعودي، الهدف الأول في المباراة في الثانية 16 من عمر اللقاء، ليسجل أسرع هدف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء موسى ماريجا الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء، ليؤكد على نتيجة الفوز للهلال السعودي، ويتوج بالبطولة مع فريقه.

تشكيل الهلال السعودي أمام بوهانج ستيلرز:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، متعب المفرج، جانج سو، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيو بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز.

نتيجة مباراة الهلال والنصر بنصف النهائي

نجح فريق الهلال السعودي من خطف وتحقيق الفوز علي غريمة التقليدي المحلي، فريق النصر، في لقاء نصف نهائي دوري ابطال أسيا لموسم 2020/2021، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

افتتح موسى ماريجا لاعب فريق الهلال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الهلال، ومن ثم تمريرة سحرية إلى موسى ماريجا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء، ارتطمت بعبد الله مادو وسكنت شباك حارس مرمى النصر.

وفي نهاية الشوط الأول من المباراة، اذدادت النكبة على فريق النصر، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، عندما تلقى على لاجامي مدافع الفريق، بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على صاحب الهدف الوحيد في الشوط الأول موسى ماريجا لاعب الهلال.

العودة من بعيد للنصر

بالرغم من النقص العددي في المباراة من جانب فريق النصر، إلا أن أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق نجح في تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 50 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح النصر هن طريق عبد الفتاح عسيري، ارتقى لها أندرسون تاليسكا وسدد كرة لم يفلح عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال في التصدي للكرة لتسكن الشباك .

سالم الدوسري يحسم المباراة

عاد الهلال السعودي بعد أن ضل طريقة في المباراة امام النصر، ويسجل الهدف الثاني له والتقدم في اللقاء، في الدقيقة الـ 71 من عمر المباراة، عن طريق سالم الدوسري ، من خلال تمريرة من سالم الدوسري من يمين خارج منطقة الجزاء شتتها المدافع لتصل إليه مرة أخرى وسدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك .