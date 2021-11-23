/662741/وليد-الفيل-بعد-استبعاده-من-انتخابات-الأهلي-عاملوني-كأني-مواطن-من-الدرجة-الثانية-واللجنة-الأولمبية-ليس-من-حقها-التدخل-في-إبعادي-عن-الانتخابات

أكد وليد الفيل، المرشح المستبعد من انتخابات النادي الأهلي، أن التواجد في انتخابات النادي الأهلي يمثل مشكلة كبيرة لدى البعض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "عندما تقدمت بالترشح لانتخابات الأهلي لم يكن معي شهادة التجنيد الخاصة بي، ورفض النادي قبول الأوراق".

وواصل "حاولت التواصل مع الجهة الإدارية من أجل حل الأمر وأيضا كتابة إقرار يلزمني بتواجد شهاة التجنيد في أسرع وقت ولكن كان الأهم هو قبول أوراق ترشحي في الانتخابات، ولكن تم رفض جميع الحلول".

وزاد "فصول المسرحية لم تنتهي بعد، وحصلت على حكم نهائي من المحكمة بتواجدي في الانتخابات، وتقدمت بأوراق ترشيحي في النادي، ولكن اللجنة الأولمبية قامت بالاستشكال في الحكم الصادر لي".

واختتم "أنا مواطن مصري من الدرجة الثانية، ولم يتم معاملتي مثل العامري فاروق، واللجنة الأولمبية تدخلت في أمر ليس من إختصاصها".

عدلي القيعي يكشف أسرار انتخابات الأهلي.. والأقرب للفوز بمنصب أمين الصندوق.. ومنهج الجمعية العمومية

أكد عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، أن انتخابات النادي القادمة لن تشهد صعوبة في الاختيارات والمنافسة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “المنافسة في انتخابات الأهلي ستكون على مقعد أمين الصندوق بين مرتجي والدرندلي، ولن يتم حسمها إلا في اللحظات الأخيرة، نظرا لقوة المنافسة بين الثنائي وخبراتهم الكبيرة داخل النادي”.

وتابع “هناك أيضا منافسة على مقاعد تحت السن بوجود عمر ربيع ياسين، مع المتواجدين في قائمة محمود الخطيب، وستكون المنافسة شرسة فيها أيضا، أما باقي المنافسات فهي محسومة بنسبة كبيرة”.

استبعاد وليد الفيل من انتخابات الأهلي

وزاد “هناك ثقافة داخل النادي الأهلي منذ عام 1992 بانتخاب القائمة بالكامل لكل مرشح، وأعتقد أن هذا الأمر مستمر حتى الأن، وسيكون هناك إجماع كبير على قائمة محمود الخطيب في الانتخابات القادمة”.

وواصل “محمود طاهر فاز برئاسة الأهلي بقائمتة بالكامل، وجاء محمود الخطيب بنفس الأمر، ومنهج النادي الأهلي هو الحالي الاستمرارية، فأهميتها في التقدم والماوصلة وأعتقد أن هذا هو الذي سوف يحدث خلال الفترة القادمة”.

واختتم “لا أستطيع الحكم على الفائز بمنصب أمين الصندوق، وسوف تعتمد على الجمعية العمومية هل ستختار القائمة بالكامل أم هناك تواجد لاختيار العنصر الأخر المتمثل في خالد الدرندلي”.