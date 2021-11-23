/662745/وليد-الفيل-أنا-مواطن-خطر-ومستر-إكس-في-انتخابات-الأهلي-ووزارة-الشباب-والرياضة-تعاملت-معي-كأني-متهم-في-قضية-فساد

أكد وليد الفيل، المرشح المستبعد من انتخابات الأهلي، أن اللجنة الأولمبية هي من قامت بالطعن في قرار عودتي لانتخابات الأهلي وليس مسئولي الإدارة بالقلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "الاستشكال تم تقديمة يوم تنفيذ الحكم، وتم إعلامي به بالأمس من أجل وضع عراقيل تجاهي من أجل إبعادي من جديد عن انتخابات الأهلي القادمة".

وزاد "القضاء الإداري قرر أن يكون اليوم هو النهائي في الحكم، وتفاجئت بوجود 5 محاميين من وزارة الشباب والرياضة وكأنها مرافعة في قضية فساد كبرى وقدمت طعن بسبب عودتي لانتخابات الأهلي".

وتابع "أنا مواطن خطر ومستر إكس، وما يحدث يكون لأسباب معينة من أجل إبعادي عن انتخابات الأهلي، وهناك ألاعيب تقام في الخفاء ولا أعلم أسبابها، ووزارة الشباب والرياضة بتجامل النادي الأهلي".

واختتم "كان ينقص أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم طعن ضد تواجدي في انتخابات الأهلي القادمة".

وليد الفيل بعد استبعادة من انتخابات الأهلي: عاملوني كأني مواطن من الدرجة الثانية.. واللجنة الأولمبية ليس من حقها التدخل في إبعادي عن الانتخابات

أكد وليد الفيل، المرشح المستبعد من انتخابات النادي الأهلي، أن التواجد في انتخابات النادي الأهلي يمثل مشكلة كبيرة لدى البعض.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "عندما تقدمت بالترشح لانتخابات الأهلي لم يكن معي شهادة التجنيد الخاصة بي، ورفض النادي قبول الأوراق".

انتخابات النادي الأهلي

وواصل "حاولت التواصل مع الجهة الإدارية من أجل حل الأمر وأيضا كتابة إقرار يلزمني بتواجد شهاة التجنيد في أسرع وقت ولكن كان الأهم هو قبول أوراق ترشحي في الانتخابات، ولكن تم رفض جميع الحلول".

وزاد "فصول المسرحية لم تنتهي بعد، وحصلت على حكم نهائي من المحكمة بتواجدي في الانتخابات، وتقدمت بأوراق ترشيحي في النادي، ولكن اللجنة الأولمبية قامت بالاستشكال في الحكم الصادر لي".

واختتم "أنا مواطن مصري من الدرجة الثانية، ولم يتم معاملتي مثل العامري فاروق، واللجنة الأولمبية تدخلت في أمر ليس من إختصاصها".