خاص لـ دوت الخليج الزمالك يتفق مع بن شرقي نحو التجديد

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كشف مصدر مسئول من نادي الزمالك، أن مسئولوا الفريق أتفقوا مع أشرف بن شرقي نحو التجديد للقلعة البيضاء خلال الأيام القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح مجلس مرتضى منصور العائد مجدداً، أن يتفق مع أشرف بن شرقي نحو جميع البنود الموجودة في العقد الجديد للاعب مع الزمالك.

وتحدث أمير مرتضى منصور مع أشرف بن شقي اليوم في جلسة سريعة، أتفقوا خلالها على تجديد اللاعب المغربي للزمالك، والاعلان الرسمي سيكون خلال الأيام القادمة.

وسيعلن مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي يعقده غداً، عن وصولهم لأتفاق مع اللاعب المغربي نحو تجديده للفريق.

أحمد جلال إبراهيم لـ دوت الخليج: جمهور الزمالك يعرف ويثق في مرتضى منصور

وقال أحمد جلال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "حضرت اليوم انا وعلاء مقلد وهاني زاده وأحمد مرتضى لتسلم النادي، والإجراءات تتم اليوم من لجنة وزارة الشباب والرياضة تنهي بعض الأمور المالية قبل تسليم النادي للمجلس.

وأضاف: "المرحلة المقبلة صعبة أتمنى أن التوفيق فيها، فجمهور الزمالك يعرف ويثق في مرتضى منصور ومجلسة، ويقدر أننا على قدر المسؤولية، فكلنا أبناء الزمالك وسنراعي مصلحة النادي سواء على مستوى الإنشاءات أو العقود.

وأكمل: "سنعقد جلسة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بعد مباراة سيراميكا القادمة للتحدث في كل الأشياء".

وشهدت الساعات الجارية على وصول بعض من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، للنادي وعلى رأسهم احمد مرتضى، لتسلم الإدارة بعد التسليم رسمي من وزير الشباب والرياضة أصرف صبحي.

ووصول أحمد جلال إبراهيم واللواء علاء مقلد والمهندس هاني زادة لعقد أول اجتماع بعد تسلمهم النادي من وزارة الشباب والرياضة، وعلى راسهم أحمد مرتضى.

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي «صور»

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك بدأ من اليوم.