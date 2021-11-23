علي جمعة: الجرائم الزوجية لم تزيد والسوشيال سبب علنيتها «فيديو»

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قال النائب الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الديينة، بمجلس النواب، أن جرائم القتل في مصر لم تزداد عن معدلها الطبيعي، موضحا انه ما زاد وتغير في الأمر هو الزيادة السكانية الكبيرة التي وصلنا لها، حيث أن رقم 100 مليون رقم كبير.

دوت الخليج

وتابع جمعة خلال حواره مع موقع دوت الخليج الاخباري:" الجرائم معدلها ثابت ولكن من الطبيعي أنه مع زيادة السكان زيادة أعداد الجرائم معها".

وأكمل النائب علي جمعة ان التقنيات الحديثة جعلت ما كان خفيا ظاهرا:" قائلا ان قديما كانت جرائم القتل لا يتم حصرها بشكل كامل سوا حالة واحدة أو اثنين، أما الان فكل الجرائم التي تتم يتم حصرها بالكامل وعلانيتها ".

جرائم الاعتداءات الزوجية في مصر لم تزيد والسبب في علانيتها السوشيل ميدي

وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أنه يوجد ما يسمى برقم التماس هو رقم يفيد بأن التعداد السكاني السليم لا يتخطى 40 مليون، مضيفا أننا الان اصبحنا نفوقه بضعفين.

هذا وتحدث النائب علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن دور بيت العائلة المصرية فى وأد الفتنة الطائفية وعمله على حل العديد من النزاعات لتوحيد النسيج المجتمعي.

بيت العائلة المصرية فكرة طيبة لجمع القوى الوطنية في مصر

وقال النائب علي جمعة عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن بيت العائلة المصرية فكرة طيبة لجمع القوى الوطنية في مصر، ، وجود تعاون من قبل الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر والمنضمين له.

رئيس دينية النواب: معندناش أديان كتيره زي الهند

وأشار إلى اننا في مصر نتميز بعدم وجود اديان متعددة مثل الهند، والذي بها أكثر من 300 ملة مما يتسبب في خلق ازمات في الحياة، موضحا ان مصر بها عنصري الامة، الاسلام والمسيح، حيث انهم وقفوا دائما بجانب بعض، وتميزو بالوطنية، مضيفا:" معندناش أديان كتيره واليهود لايتجاوز عددهم ٦٠واحد في مصر".

وأشار جمعة إلى ان بيت العائلة المصري ينبغي أن يكون دوره فعال أكثر من ذلك وان يخطو خطوات أكثر فاعليه، حيث أن دوره جيد ولكن نطمح إلى الأفضل.